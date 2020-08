Die Dienststelle des Technischen Hilfswerks (THW) in Frankenthal ist Ziel einer Informationsfahrt mit Führung, die der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Haller (Lambsheim) für Freitag, 14. August, im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „Mit Haller durch die Region“ anbietet. Bei einem Rundgang über das Gelände des THW bekommen die Teilnehmer Informationen über das wichtige Thema Bevölkerungsschutz nach Katastrophen und Unglücken. Nach der Corona-Zwangspause werden die Touren damit unter strengen Hygienevorkehrungen wieder aufgenommen. „Das Hygienekonzept für Busreisen wird in Abstimmung mit dem Busunternehmen penibel umgesetzt“, so Haller. Im Bus und bei Teilen der Tour herrscht Maskenpflicht. Die Abstandsregelungen sind einzuhalten.

Erster Treffpunkt für die Abfahrt zum THW am 14. August ist das Lambsheimer Rathaus um 10 Uhr. Weitere Zustiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten sind das Bürgerhaus Heßheim (10.15 Uhr), die Realschule in Bobenheim-Roxheim (10.30 Uhr) und der Frankenthaler Hauptbahnhof (10.45 Uhr). Die Führung beginnt um 11 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Der Unkostenbeitrag für die gesamte Tour beträgt zehn Euro.

Der nächste Termin „Mit Haller durch die Region“ führt dann am Donnerstag, 1. Oktober, zum Forstamt Pfälzer Rheinauen in Bellheim. Auch dazu werden bereits Anmeldungen entgegengenommen. Anmelden kann man sich für die Führung per E-Mail an die Adresse martin.haller.wk@spd.landtag.rlp.de oder telefonisch unter der Nummer 06233 298926.