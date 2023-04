Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der ASV Heßheim wird seinen Titel beim Frankenthaler Hallenfußballturnier um den Pokal der RHEINPFALZ in diesem Jahr nicht verteidigen können. Die Organisatoren haben die Veranstaltung wegen der Ungewissheit ob der Corona-Pandemie abgesagt. Der Blick geht nun schon in Richtung 2021. Dann soll es in der Halle wieder rund gehen. Und damit die Zuschauer dann wieder so zahlreich kommen, feilen Manfred Weiß und Co. permanent am Konzept.

Kein Hallenfußballturnier zwischen den Jahren in der Halle Am Kanal – das gab’s schon mal. Von 1991 bis 1993 fiel die Veranstaltung aus, weil die Halle abgebrannt war. Auch in