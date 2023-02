Am vergangenen Wochenende richtete der ASV Mörsch in der Eckbachhalle seinen zweitägigen Hallencup aus. Der Gesamterlös und auch die Spenden kommen den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien zu Gute.

Am Samstagmorgen machten die G-Junioren den Auftakt. Am Start waren die Mannschafte von VfB Haßloch, DJK BW Oppau, VfR Friesenheim, VfR Frankenthal und ASV Mörsch. Insgesamt 55 Kids im Alter von fünf bis sechs Jahren nahmen teil, „Sie hatten jede Menge Spaß an dem Funino-Turnier. Das Beste war die Siegerehrung, bei der jedes Kind eine Medaille erhielt und strahlte“, berichtet Gabriele Hack, Jugendleiterin beim ASV Mörsch und Turnier-Organisatorin.

Beim D-Jugend-Turnier ging es torreich weiter: In der Vorrunde fielen bereits 72 Treffer. Im Halbfinale trafen die Mannschaften JFV Ganerb und Vatanspor Frankenthal aufeinander. Dieses entschied Ganerb für sich und zog ins Endspiel ein.

Schnupperstunde in der Torwartschule

Im zweiten Halbfinale setzte sich der 1. FC Rheinpfalz gegen den ASV Mörsch durch. Das Finale gewann der JFV Ganerb und holte sich den Pokal, auch den Cup des besten Torschützen. Spieler des Tages wurde ein Kicker des 1. FC Rheinpfalz. Den besten Torhüter, der eine Schnupperstunde in der Torwartschule bei Rudi Buntic gewann, stellte Vatanspor Frankenthal.

Am Abend spielten die „Alten Herren“ um den Hallencup. Da sicherte sich der ASV Mörsch Platz drei, im Endspiel unterlag die SG Unteres Eistal dem MTSV Beindersheim. Das Turnier sei ohne große Verletzungen und mit guter Stimmung zu Ende gegangen, so Hack.

„Emotionen schlugen hoch“

Der Sonntagmorgen gehörte der F-Jugend. Dort starteten neun Mannschaften und insgesamt 65 Kinder. Auch hier kickte man auf zwei Feldern in der Spielform Funino.

Nach einer kurzen Pause ging es um den Hallencup der E-Junioren. „In zwei Gruppen wurde toller Fussball geboten, die Stimmung in der Halle kochte, die Emotionen schlugen hoch, aber es blieb alles weitgehend fair“, so Hack. Im ersten Halbfinale schlug die FG 08 Mutterstadt die Eintracht Lambsheim und stand als erster Finalist fest. Der ASV Mörsch unterlag in einem guten Spiel der JSG Kirchheim-Obersülzen.

Mutterstadt stellt besten Torschützen

Im Spiel um Platz drei unterlag der ASV nach einer spannenden Partie in letzter Minute. Im Endspiel ging es hin und her, und es gab nach regulärer Spielzeit noch keinen Sieger. Erst nach dem Sechsmeterschießen jubelten die Mutterstädter über ihren Turniersieg. Der beste Spieler und erfolgreichste Torschütze kam von der JSG Kirchheim-Obersülzen, und den besten Torhüter stellte die FG 08.

Hacks Bilanz: „Zwei gelungenen Tage mit spannenden Spielen.“ Sie dankte ihrem Trainerteam und den helfenden Eltern. Auch den Schiedsrichtern, besonders den jungen am Sonntag, richtete sie Dank und Respekt aus. „Sie haben ihren Job gut gemacht.“