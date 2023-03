Die erste Hälfte der Gewölbesanierung am Eckbach in der Großkarlbacher Kändelgasse ist geschafft: Der westliche Bauabschnitt ist laut Ortsbürgermeister geschlossen. „Der Deckel ist drauf und mit den Seitenwänden verbunden“, berichtet Paul Schläfer (FWG). Jetzt werde am Abschnitt Richtung Dorfmühle gearbeitet. „Der Mittelteil, wo der Kran steht, kommt zum Schluss dran.“ Schläfer schätzt, dass die Anfang November begonnene Maßnahme zur Erneuerung der Verkehrsfläche über dem Bach Ende Juni weitgehend fertig sein wird.

Ihm liegen zwei Meldungen von Anwohnern vor, die Risse an ihren Häusern entdeckt haben. Ob sie im Zusammenhang mit den Bauarbeiten stehen, werde von einem Fachbüro geklärt. „Es wurden im Umfeld ja extra vorher Tausende von Fotos zur Beweissicherung gemacht“, so Schläfer. Das alte Tonnengewölbe aus Sandstein muss wegen Einsturzgefahr entfernt werden.