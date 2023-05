Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Trubel um den Nibelungenschatz“ – so lautet der Titel eines von Kindern und Jugendlichen gestalteten Hörspiels, das während des Workshops „Nibelungen im Ohr“ in den Winterferien entstanden ist. Eigentlich hätte es während der Festspiele in Worms vorgestellt werden sollen. Doch die mussten Corona-bedingt ausfallen. Die Geschichte kann man sich ab sofort im Netz anhören.

Es knistert und rauscht, man hört rheinhessischen Dialekt und norddeutsches Platt, dazu Möwengeschrei. Und schon ist man mittendrin in einer turbulenten Schatzsuche.