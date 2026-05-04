Die aktuellen Preissteigerungen bedeuten für die Tafel Frankenthal bislang noch keinen direkten Zuwachs an neuen Kunden. Die Einrichtung steht dennoch vor Herausforderungen.

„Wir spüren die Preissteigerungen natürlich auch massiv“, sagt Andreas Schaffert von den Maltesern, unter deren Trägerschaft die Frankenthaler Tafel organisiert ist. Vor allem die laufenden Kosten setzten der gemeinnützigen Einrichtung zu. Vier Tage pro Woche seien die Fahrzeuge im Einsatz, um Lebensmittel bei Supermärkten und Herstellern einzusammeln, und das teils über Strecken von bis zu 50 Kilometern. „Der vollständig spendenbasierte Fuhrpark ist in die Jahre gekommen und verbrauchsintensiv, Alternativen sind kaum finanzierbar“, skizziert Schaffert die aktuelle Situation. „Von modernen, sparsamen oder gar CO 2 -neutralen Fahrzeugen können wir nur träumen“, sagt Schaffert. Demnach würden die aktuellen Spritpreise besonders schmerzen und mehr finanzielle Mittel beanspruchen.

Hinzu kommen die steigenden Energiekosten, „die jeder von uns auch privat spürt“, so Schaffert. Kühl- und Tiefkühlanlagen liefen bei der Tafel durchgehend, um die strengen Hygienevorschriften einhalten zu können. Zwar habe sich die Situation durch den Umzug in neue Räumlichkeiten verbessert, dennoch bleibe der Energieverbrauch noch immer ein großer Posten in der Kalkulation. „Das trifft uns schon erheblich“, betont Schaffert.

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„Schwierige Situation“

Finanziell ist die Tafel vollständig auf Spenden angewiesen – sowohl auf Geld- als auch auf Sachspenden. Doch genau hier öffnet sich eine gefährliche Schere: Während die Kosten steigen und die Spendenbereitschaft zurückgeht, wird die Planungssicherheit für die Einrichtung schwieriger. „Eine solide Prognose ist kaum möglich“, sagt Schaffert mit Blick auf die Zukunft der Frankenthaler Tafel. Man sei dankbar für die Unterstützung, die aus der Bevölkerung, von Organisationen und von der Stadtverwaltung komme. Ein finanzielles Polster gebe es jedoch nicht, weshalb Schaffert aktuell von einer „schwierigen Situation“ spricht.

Ein klarer Anstieg der Nutzerzahlen in Zusammenhang mit den steigenden Lebenshaltungskosten lasse sich aktuell nicht belegen, so Schaffert. Das liege auch an den Zugangsvoraussetzungen der Kunden, die in Frankenthal an „möglichst objektive Kriterien“ gekoppelt seien. Nur wer einen offiziellen Bedürftigkeitsnachweis von Amts wegen vorlege, könne die Angebote der Tafel nutzen. „Es ist nicht so, dass jemand wegen höherer Preise einfach sofort zu uns kommen kann“, erklärt Schaffert.

Auch eine größere Anzahl an Anmeldungen sei derzeit nicht zu verzeichnen. Dennoch zeigten Gespräche vor Ort ein bewegendes Bild. „Man merkt, dass die aktuelle Situation für viele Menschen eine ganz große Herausforderung ist.“ Gerade die Ärmsten in der Stadt träfen die derzeitigen Umstände am härtesten. „Die ehrenamtlichen Helfer bekommen viel aus dem Leben der Menschen mit, und das berührt natürlich sehr“, betont Schaffert.

Fahrer dringend gesucht

Doch die Tafel kämpft noch mit einem weiteren Problem. Es fehlt an ehrenamtlichen Helfern. Besonders dringend gesucht werden Fahrer für die Transportfahrzeuge. „Das ist aktuell unser größter Schmerz“, sagt Schaffert. Ohne ausreichendes Personal werde es zunehmend schwieriger, die Versorgung aufrechtzuerhalten. So würden sowohl für das Einsammeln der Lebensmittel als auch für das Verteilen an mobilitätseingeschränkte Personen Fahrer fehlen.

Bei den Lebensmittelspenden zeigten sich ebenfalls Veränderungen, berichtet Schaffert. „Die Lebensmittelversorgung ist eine stetige Herausforderung.“ Durch optimierte Warenlogistik im Handel, oft unterstützt durch moderne Prognosesysteme auf Grundlage von Künstlicher Intelligenz, gebe es weniger überschüssige Waren. Dieser Umstand treffe Tafeln direkt, an manchen Tagen heftiger als an anderen. Das erschwere die Planung sowie die Verteilung an Bedürftige. Besonders knapp sind laut Schaffert derzeit lange haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis oder Mehl. Frische Ware gebe es dagegen teilweise reichlich. Das wiederum stelle die Tafel jedoch auch vor große Aufgaben, da diese Produkte eine schnelle Verteilung erforderten.

Stabile Unterstützung nötig

Trotz aller Herausforderungen bleibt das Ziel für die Malteser und die ehrenamtlichen Helfer klar: „Wir werden alles dafür tun, Bedürftige weiterhin zu versorgen“, betont Schaffert. Doch dafür braucht es stabile Unterstützung. „Ein stetiger Geldfluss und ausreichend Lebensmittelspenden wären natürlich ideal“, sagt Schaffert. Gleichzeitig hofft er auf mehr Menschen, die sich in Zukunft ehrenamtlich bei der Tafel engagieren wollen.

Denn es zeigt sich deutlich, wie sensibel das System geworden ist. Das Zusammenspiel aus unsicherer Versorgung und personellen Engpässen ist komplex. Wenn sich einer der vielen Faktoren im Ablauf verändert, hat das sofortige Auswirkungen auf die Arbeit der Tafel. Doch ohne das Zusammenspiel aus Spendern, Ehrenamtlichen und Unterstützern kann die Versorgung langfristig nicht gesichert werden. Die kommenden Monate werden zeigen, wie belastbar dieses Netzwerk unter möglicherweise weiter steigenden Kosten und zusätzlichen Herausforderungen tatsächlich ist.