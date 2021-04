Mit 1500 Impfungen in dieser Woche verzeichnet das Impfzentrum Frankenthal die höchste Anzahl an Terminen seit der Eröffnung Anfang Januar. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag hat das Impfzentrum deshalb von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Am Samstag, 1. Mai, bleibt es geschlossen. Das teilt die Verwaltung mit. Insgesamt wurden seit Betriebsstart rund 11.000 Impfungen vorgenommen.

Seit Freitag hat das Team des Impfzentrums zudem Zugriff auf die Registrierungsliste des Landes und kann Impfwillige bei Terminausfällen kurzfristig kontaktieren. Die Registrierung beim Land bleibt dafür weiterhin die Voraussetzung. Wer geimpft werden will, kann sich auf der Website www.impftermin.rlp.de oder über die Hotline 0800 575 8100 anmelden.