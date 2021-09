Die Corona-Situation in Frankenthal spitzt sich gegen Ende der ersten Schulwoche zu: Das Landesuntersuchungsamt meldet am Donnerstag für die Stadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 139,5 – höher lag dieser auf 100.000 Einwohner berechnete Wert der Neuinfektionen innerhalb einer Woche zuletzt vor fast vier Monaten.

Elf weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus sind den Gesundheitsbehörden zufolge von Mittwoch auf Donnerstag dazugekommen. In Frankenthal sind damit akut 143 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Noch einmal verstärkt hat sich das Phänomen, dass offenbar überwiegend die Jüngeren betroffen sind. In der Statistik des Landes wird der Sieben-Tage-Wert für die unter 20-Jährigen mit 237,6 angegeben. In der nach Altersklassen feiner unterteilten Darstellung des Max-Planck-Instituts Göttingen wird die Inzidenz unter den Fünf- bis 14-Jährigen mit 338,7 angegeben.

Stadtklinik: Nur Ungeimpfte

Wenn sich die Infektion zu einer Covid-19-Erkrankung entwickelt, die im Krankenhaus stationär behandelt werden muss, dann erwischt es wohl vor allem Ungeimpfte. Zumindest trifft das auf alle Patienten zu, die derzeit mit Corona in der Stadtklinik Frankenthal liegen – sowohl auf der normalen Station als auch in den Intensivbetten, wie Stadt-Pressesprecherin Xenia Schandin erklärt. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin gibt in ihrem tagesaktuellen Register die freien Intensivkapazitäten in Frankenthal noch mit mehr als einem Drittel an. Vier der elf Betten sind allerdings mit Covid-Patienten belegt – alle müssen beatmet werden.