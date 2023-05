Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hockey-Junioren-Nationalspielerin Marie Fischer von der TG Frankenthal hat am Montagabend in Valencia ihr erstes Länderspiel bei einer Europameisterschaft absolviert. Die anfängliche Nervosität sei bei dem klaren 6:0 (2:0)-Sieg gegen Gastgeber Spanien schnell verflogen, verrät sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

In der 58. Spielminute war Marie Fischer ganz nah dran an ihrem ersten Tor bei der U18-EM. Die 17-Jährige stand in der Mitte des gegnerischen Schusskreises in aussichtsreicher Position, als