Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Andrang am Samstag im Impfzentrum hat die Erwartungen der Verantwortlichen weit übertroffen. Das macht Mut.

Zuletzt konnte man den Eindruck gewinnen, dass das Interesse an der Corona-Schutzimpfung in dem Maße sinkt, wie die Vakzine verfügbar werden. Impfaktionen an den Hochschulen und in Nachbarkommunen