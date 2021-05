Ein 23-jähriger Frankenthaler soll einen 18-jährigen Ludwigshafener in der Frankenstraße getötet haben. Doch für den Angeklagten geht es in dem Prozess, der derzeit am Landgericht verhandelt wird, um viel mehr als „nur“ eine Haftstrafe.

Es geht um die Frage: Kommt der Angeklagte nach Verbüßung einer Haftstrafe frei, oder wird in dem Urteil eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet? Das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Harald Dreßing, das dieser am Donnerstag vortrug, macht die Arbeit der Verteidiger nicht leichter. Denn im Kern sagte Dreßing, dass Menschen mit einer mehrfachen Persönlichkeitsstörung, wie sie der Angeklagte aufweise, nur schwer, wenn überhaupt therapierbar seien.

Die Aussagen des Sachverständigen gelten nur für den Fall, dass die Tat, wie von der Anklage angenommen, aus Revanchegelüsten stattgefunden habe, also nicht spontan zustande kam. Im Raum stehen auch Andeutungen des Angeklagten, die auf Notwehr oder einen Unglücksfall schließen lassen. Welche der Varianten glaubhaft erscheint, wird das Gericht abwägen müssen.

Denkzettel

Zum Verständnis: Der Angeklagte und das Opfer saßen gemeinsam in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt. Beide sollen dort ein Paar gewesen sein. Bei der Entlassung des Ludwigshafeners soll sich dieser von dem Angeklagten getrennt haben und eine Beziehung mit einer Frau eingegangen sein. Der Angeklagte soll bereits in der Haft geäußert haben, dass er dem 18-Jährigen einen „legalen“ Denkzettel verpassen wolle. Kurz vor der Tat soll er dem Opfer in einer Handynachricht geschrieben haben, dass er keine Rache nehmen wolle.

Tödlich endete das Wiedersehen nach der Haft am 10. November 2019 in der Frankenstraße. Wie der Angeklagte in einem Brief an den Vater des Opfers schrieb, habe er den 18-Jährigen unter dem Vorwand in die Frankenstraße gelockt, weil er ihm 15.000 Euro zu Begleichung seiner Schulden habe schenken wollen. Dieses Geld habe er aber nicht gehabt.

Neigung zur Gewalt

Problematische Verhaltensweisen zögen sich durch die Biografie des Angeklagten, der seine erste schwere Körperverletzung 2013 beging, so Dreßing. Mit dieser sind es nun drei Taten, die laut dem Sachverständigen in relativ kurzer Zeit fast identischen Mustern folgten. „So klar sieht man das nicht oft“, sagte Dreßing.

Schon bei den Verurteilungen zuvor sei dem heute 23-Jährigen eine sehr schlechte Prognose gestellt worden, resümierte Dreßing. Ebenso bei seiner jüngsten Haftentlassung im September 2019. Deshalb sei er in das Visier-Programm des Landeskriminalamtes für Intensivtäter aufgenommen worden. Doch nur wenige Wochen später ereignete sich die Tat, wegen der er jetzt vor Gericht sitzt. Der Angeklagte sei ein Psychopath in hoher Ausprägung, sagte Dreßing. Er leide unter einer tiefen Störung der Beziehungsfähigkeit, mangelnder Empathie; er erzähle Lügengeschichten und manipuliere seine Umwelt. Immer wieder habe er sich vermeintlich Schwächeren zugewandt oder durch finanzielle Offerten versucht, Beziehungen aufzubauen. Er suche so nach Anerkennung, die er auf normalem Weg nicht erhalte. Gelinge dies nicht, dann komme es bei ihm zu einer „narzisstischen Kränkungswut“.

Der Prozess wird am Mittwoch, 5. August, 9 Uhr, fortgesetzt.