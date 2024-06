Klarheit darüber, ob die Bahnüberführung in der Flomersheimer Straße saniert werden kann oder ein Neubau nötig ist, soll ein Gutachten bringen. Wegen eines Prüftermins ist die Brücke in der Nacht von Donnerstag, 6. Juni, auf Freitag, 7. Juni, teilweise gesperrt. Damit der Verkehr aus allen Richtungen fließen kann, wird eine mobile Ampelanlage aufgestellt. Darüber informiert die Stadtverwaltung am Mittwoch. Bereits seit Sommer 2022 ist der Verkehr auf der Flomersheimer Brücke eingeschränkt. Hintergrund ist ein Vorfall von Juni 2020. An einer baugleichen Brücke war im Münsterland unvermittelt ein tonnenschwerer Anbau, der dem Schutz vor Kontakt mit den Oberleitungen dient, auf die Schienen gefallen. Die Stadt rechnet bis Sommer mit einem Ergebnis der Schadensanalyse. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) als Eigentümer der Brücke müsse dann eine Entscheidung über Sanierung oder Ersatzneubau treffen. Die aktuelle Verkehrsführung bleibe bis dahin bestehen.