Die deutschen und französischen Aktivitäten des Erinnerns und Gedenkens von 1945 bis heute im Zusammenhang mit der Deportation jüdischer Mitbürger durch die Nazis nach Gurs stehen im Mittelpunkt eines Vortrags am Mittwoch, 13. Juli, 18 Uhr, im Rathaus. Referent ist der Vorsitzende des Fördervereins für jüdisches Gedenken, Herbert Baum. Die Veranstaltung gehört zum Rahmenprogramm der Ausstellung „Gurs 1940. Die Deportation und Ermordung von südwestdeutschen Jüdinnen und Juden“, die noch bis 19. August während der Öffnungszeiten der Verwaltung zu sehen ist. Baum erläutert das Schicksal mehrerer Opfer – darunter das des ehemaligen Realschullehrers Nathan Nathan, der wie viele andere vor allem ältere Menschen, schon nach zwei Wochen in dem Lager in Südwestfrankreich starb.