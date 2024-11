Die Auslosung der vier Gruppen beim Hallenfußballturnier um den RHEINPFALZ-Cup vom 27. bis 29. Dezember verspricht spannende Spiele.

16 Mannschaften aus der Region spielen vom 27. bis 29. Dezember in der Frankenthaler Stadtsporthalle am Kanal im Hallenfußballturnier um den RHEINPFALZ-Cup. Die Auslosung ergibt folgende Gruppen: In Gruppe A treffen der ASV Heßheim, der MTSV Beindersheim sowie der FC Arabia und die VT Frankenthal aufeinander. Die Gruppe B besteht aus dem TuS Dirmstein, SW Frankenthal, dem ASV Mörsch und der Mannschaft des Gehörlosen SC 66 Frankenthal, der kurzfristig für den SV Weisenheim eingesprungen ist. Die Gruppen A und B spielen am 27. Dezember.

In die Gruppe C wurden Cupverteidiger SC Bobenheim-Roxheim, der VfR Frankenthal, die DJK Eppstein und der SV Studernheim gelost. In der Gruppe D spielen der FV Freinsheim, Eintracht Lambsheim, der TSV Eppstein und Vatanspor Frankenthal. Die Spiele der Gruppen C und D finden am 28. Dezember statt. Am 29. Dezember steigen Platzierungs- und Finalspiele. Organisator Tim Graf (SW Frankenthal) hat einige organisatorische Neuerungen angekündigt, die das Turnier noch attraktiver machen sollen.