Mit einer blutenden Verletzung am Kopf haben Polizeibeamte am späten Samstagabend einen Mann auf dem Rathausplatz aufgefunden. Wie die Polizei weiter mitteilt, waren sie gegen 23.20 Uhr über eine Schlägerei informiert worden. Der 39-Jährige gab an, aus einer Gruppe von sechs bis sieben Personen attackiert worden zu sein, ehe ihm Bekannte zur Hilfe eilten, die ihrerseits angegangen worden seien. Die Polizei traf die Tätergruppe nicht mehr an, eine Fahndung verlief ergebnislos. Die Ursache der Auseinandersetzung ist nicht bekannt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion, Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.