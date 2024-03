Die Polizei meldet einen Raubüberfall, der sich am Mittwochnachmittag am Hauptbahnhof ereignet hat. Zeugen hatten eine tätliche Auseinandersetzung beobachtet und die örtliche Inspektion verständigt. Laut Bericht war ein 22-jähriger Frankenthaler, der gegen 17 Uhr zu Fuß in Richtung Parkhaus unterwegs war, von einer dreiköpfigen Gruppe angesprochen worden. Eine der Personen soll den Mann unvermittelt mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Das Opfer stürzte auf den Boden, wurde dort von einem weiteren Täter getreten und geschlagen. Währenddessen zog die dritte Person, eine Frau, dem 22-Jährigen das Handy aus der Jackentasche. Dann flüchtete das Trio in Richtung Neumayerring. Die Fahndung der Polizei blieb ergebnislos. Laut Beschreibung soll der erste Täter schlank, etwa 40 bis 45 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein sowie einen dunklen Hauttyp haben. Der Mann trug einen schwarzen Pulli und eine schwarze Mütze. Der zweite Täter soll schlank sowie etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein, blonde kurze Haare haben und schwarz gekleidet gewesen sein. Die Frau wird als kräftig, 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,50 bis 1,60 Meter groß beschrieben. Sie soll lange schwarze Haare haben und einen roten Pulli getragen haben. Hinweise an die Polizei: Telefon 06233 3130, E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.