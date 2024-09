Trockene Sommer und zu wenig Regen im Winterhalbjahr lassen den Grundwasserspiegel sinken. Frankenthal ist laut Stadt von dieser Entwicklung nicht betroffen.

Landesweit ist die durchschnittliche Grundwasserneubildung pro Jahr in den zurückliegenden 20 Jahren laut Landesamt für Umwelt gegenüber dem langjährigen Mittel um rund 25 Prozent zurückgegangen. Frankenthal sei von dieser Entwicklung nicht betroffen. „Es ist kein klarer Trend zu erkennen, dass das Grundwasser in der Gemarkung absinkt“, heißt es in einer Stellungnahme der Verwaltung auf Anfrage der FDP. Zwischen regenreichen und regenarmen Jahren habe es seit 2004 lediglich Schwankungen von etwa 50 Zentimetern gegeben.

Die Stadt bezieht sich auf Pegelhöhen aus 15 Grundwassermessstellen auf Frankenthaler Gebiet. Das Grundwasser stehe je nach Messort seit 20 Jahren bei 1,50 bis vier Metern unter Geländeoberkante. Den stabilen Grundwasserspiegel führt die Verwaltung auch darauf zurück, dass eine wasserundurchlässige Schicht das Versickern von Grundwasser von der oberen in tiefere Bodenschichten verhindert. Ein Grundwassermanagement – also dauerhafte oder zeitlich begrenzte Eingriffe zum Schutz des Grundwasserspiegels – gebe es in Frankenthal bislang nicht. Bei der Bauleitplanung achte man darauf, Versiegelungen zu minimieren. Bei Gewerbeansiedlungen mit hohem Flächenbedarf müssten vor Ort Versickerungsmöglichkeiten für Regenwasser geschaffen werden.