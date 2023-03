Beim Fußballturnier der Frankenthaler Grundschulen am Donnerstag in der Isenachsporthalle in Flomersheim hatte das Team aus Mörsch (orangefarbene Trikots) die Nase vorn. Nach Angaben von Stefanie Lukas, Beraterin für Schulsport an Grundschulen, waren zehn Mannschaften mit jeweils bis zu 12 Kindern angetreten. Zunächst seien sie in zwei Gruppen mit je fünf Teams angetreten. Dann folgten Platzierungsspiele der Gruppenersten und -zweiten gegeneinander. Die Plätze zwei bis vier belegten demnach die Pestalozzischule, die Grundschule Eppstein-Flomersheim und die Albert-Schweitzer-Schule.