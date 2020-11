Die Karl-Wendel-Grundschule in Lambsheim hat einen Corona-Fall. Das hat Verbandsbürgermeister Michael Reith (SPD) am Samstag mitgeteilt, nachdem ihn das Gesundheitsamt informiert hatte. Ein Kind sei am Donnerstag positiv auf das Virus getestet worden, sodass dessen Mitschüler aus einer zweiten Klasse und aus der Betreuungsgruppe sowie die Lehrkraft und drei Betreuungskräfte bis zum 19. November in Quarantäne versetzt worden seien, so Reith. Diese Kontaktpersonen der Kategorie 1 würden nächste Woche getestet.