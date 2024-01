Auch am Freitag ist an den Grundschulen in Frankenthal laut Stadtverwaltung kein Unterricht. Notbetreuung wird in vier Schulen – Friedrich-Ebert-Grundschule, Erkenbertschule, Eppstein-Flomersheim und Mörsch – angeboten, die sechs übrigen sind komplett geschlossen. Die Neumayerschule mit Förderschwerpunkt Sprache hat am Freitag wieder geöffnet. Eine gute Nachricht für Familien: Die Betreuung in den städtischen Kindertagesstätten bleibt, wie gestern und heute, ohne wetterbedingte Einschränkungen.