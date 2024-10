Nach zwei Jahren Zwangspause wird das Fußballturnier der Frankenthaler Grundschulen in diesem Schuljahr wieder ausgerichtet. Darüber informiert die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) auf Anfrage. Die Beraterstelle Schulsport in Frankenthal sei aufgrund des Ausscheidens der bisherigen Stelleninhaberin im vergangenen Schuljahr nicht besetzt gewesen. In der Zeit davor sei die bisherige Beraterin aus persönlichen Gründen nicht voll arbeitsfähig gewesen. Seit 1. August sei die Stelle, die als Bindeglied zwischen dem ADD-Schulsportreferat und den Schulen fungiert, wieder besetzt, „sodass alle Vorhaben wie geplant durchgeführt werden können“. Für die Aufgabe als Fachberatung wird jeweils eine Lehrkraft von der Schulaufsicht bestellt. Einen genauen Termin für das Fußballturnier, an dem zuletzt im Juni 2022 acht Grundschulen teilnahmen, nennt die ADD nicht.