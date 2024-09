Sich gemeinsam für die Interessen von Grundschulkindern in Frankenthal stark zu machen, mit diesem Ziel haben sich Elternvertreter vergangenes Jahr zusammengetan. Jetzt will der Gesamtelternbeirat, in dem alle Grund- und Förderschulen der Stadt vernetzt sind, mehr politische Mitsprache erreichen.

Erste Gespräche mit der Stadtspitze und den Fraktionen stimmen den Vorsitzenden des Gesamtschulelternbeirats, Daniel Stangoni, optimistisch. Ihm und seinen Mitstreitern schwebt die Einrichtung eines festen Gremiums vor, das in Ergänzung des Schulträgerausschusses gezielt die Anliegen von Grundschulen in den Blick nehmen soll. „Wir Eltern sind die Augen und Ohren vor Ort, wir wissen, wo es in den Schulen klemmt“, sagt der Familienvater. Dass der gesetzlich vorgeschriebene Schulträgerausschuss der Stadt nur dreimal im Jahr tagt, ist aus seiner Sicht zu wenig.

Das neue Elterngremium sollte nach dem Vorschlag der Initiatoren viermal jährlich zusammenkommen. Themen gebe es ausreichend. „Wir haben schon drei Din-A4-Seiten voller Anliegen“, sagt Stangoni. Unter anderem geht es den Aktiven um die Verbesserung der Ganztagsbetreuung, um Aktionen für einen sicheren Schulweg, saubere Schultoiletten, eine auskömmliche finanzielle Ausstattung der Schulen und die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund. In Frankenthal gibt es fast 2000 Grundschüler, eine Förderschule besuchen etwas mehr als 400 Kinder. Der Beirat der Grundschulen ist per E-Mail an gesamtschulelternbeirat@gmail.com oder per WhatsApp an 0176 62955041 erreichbar.