Die Sanierung des Sandsteinsockels am denkmalgeschützten Gebäude der Grundschule im Frankenthaler Vorort Studernheim verzögert sich weiter. Wie Ortsvorsteher Thomas Batke ( FWG) im Ortsbeirat informierte, seien die eigentlich für die Sommerferien geplanten Arbeiten aus Personalmangel nicht in Angriff genommen worden. Der neue Termin sei nun im Sommer 2025. Schon vor Jahren hatte der damalige Ortsvorsteher Karl Ober (SPD) die Dringlichkeit der Instandhaltung an der Außenfassade angemahnt, seit 2021 sind dafür 100.000 Euro im Haushalt der Stadt eingeplant.