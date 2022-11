Nach einer umfassenden Darstellung der Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes für 2023 durch Volker Scherrer, der den Bereich Finanzen bei der Stadt verantwortet, ging die Beratung und Billigung des Zahlenwerkes im Ortsbeirat Studernheim vergangene Woche flott über die Bühne. Die Ansätze, die den Vorort betreffen, nehmen sich im Gesamtpaket der Ausgaben von 165 Millionen Euro sehr bescheiden aus. So sind 100.000 Euro für die Sandsteinsanierung am Gebäude der Grundschule vorgesehen – eine Maßnahme, deren Dringlichkeit Ortsvorsteher Karl Ober (SPD) einmal mehr unterstrich. Die übrigen Gelder, die nach Studernheim fließen sollen, beziehen sich auf den Friedhof. 12.500 Euro sind für eine neue Kühlanlage, 7000 Euro für die Restaurierung der Ablagestelle am Denkmal und 2500 Euro für die Anschaffung einer neuen Lautsprecheranlage vorgesehen.