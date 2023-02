Die Mannschaft aus Römerberg-Berghausen – auf dem Foto in den orangen Trikots gegen das Team der Karl-Wendel-Schule Lambsheim – hat das Mädchen-Fußballturnier des Rhein-Pfalz-Kreises für Grundschulen gewonnen. Der Wettbewerb wurde in der Schulturnhalle der Karl-Wendel-Schule in Lambsheim ausgetragen. Den zweiten Platz belegte die Mannschaft der Albertine-Scherer-Grundschule Birkenheide, gefolgt von der Karl-Wendel-Schule Lambsheim auf Rang drei. Zehn Grundschulen nahmen teil. Kreisbeigeordneter Manfred Gräf überreichte der Siegermannschaft den Pokal. Alle Teilnehmenden des Turniers bekamen zusätzlich Freikarten für die Kreisbäder.