Am Dienstag dieser Woche – dem zweiten Tag nach Wiederbeginn des Wechselunterrichts in der Primarstufe – ist nach Angaben der Stadtverwaltung Frankenthal ein Kind der dritten Klasse der Friedrich-Ebert-Grundschule im Pilgerpfad positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Gesundheitsbehörden hätten fünf Kinder aus derselben Klasse als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft und deshalb ebenfalls in Quarantäne geschickt. Weil die Drittklässler während des Mittagessens in der Mensa Schülern der vierten Klassenstufe begegnet seien, habe man zehn weitere Kinder, vier Lehrer und drei Mensakräfte in Kategorie 2 eingestuft. Für alle Betroffenen bietet das für Frankenthal zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Donnerstag, 25. Februar, eine Reihentestung in der Schule an, teilte die Stadt am Mittwochmittag mit.