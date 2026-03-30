Auf 16,4 Hektar entlang der A6 ist ein Solarpark geplant. Ob das Projekt umgesetzt wird, ist offen, da Genehmigungen und Netzanschluss noch fehlen.

Auf überwiegend Laumersheimer Gemarkung – ein kleiner Teil liegt auf Gerolsheimer Gebiet – soll ein großer Solarpark entstehen, der über 6000 Haushalte mit Strom versorgen könnte. Marcel Infuso, Projektleiter bei der Firma Gaia aus Lambsheim, stellte das Vorhaben in der jüngsten Ratssitzung vor. Auf großes Interesse stieß es jedoch nicht: Zur Enttäuschung von Bürgermeister Thomas Diehl (SPD) war nur ein einziger Einwohner anwesend, obwohl die Sitzung ins Dorfgemeinschaftshaus verlegt worden war.

Infuso erläuterte, dass das 16,4 Hektar große Projektgebiet im privilegierten 200 Meter breiten Korridor entlang der A6 liegt. „Aktuell befinden wir uns noch in der Flächensicherung“, sagte er. Die meisten Grundstücke seien bereits gepachtet, bei acht Flächen liefen noch Verhandlungen. Ein weiteres Grundstück gehört der Ortsgemeinde. „Da müssen wir demnächst im Rat beschließen, dass wir es zur Verfügung stellen“, so Diehl.

„Planung eigentlich schon überholt“

Nur wenige Eigentümer lehnten eine Verpachtung für 30 bis 35 Jahre grundsätzlich ab. Auf die Frage von Sven Birgmeier (FWG) nach möglichen Enteignungen stellte Infuso klar: „Das kann nur von staatlicher Seite angeordnet werden.“ Hoffnung bestehe noch über Flächentausch. Die Vertragsabschlüsse sollen bis Ende Juni erfolgen.

Geplant ist eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit 35.742 Modulen, die zwischen 0,8 und drei Meter hoch aufgeständert und etwa 15 Grad geneigt sind. Der Reihenabstand soll 2,5 bis drei Meter betragen. Die kalkulierte Spitzenleistung liegt bei 21,8 Megawatt-Peak. „Unsere Planung ist eigentlich schon überholt“, sagte Infuso mit Blick auf leistungsstärkere Module. Die Fläche soll begrünt werden, eine Beweidung durch Schafe wäre wünschenswert – allerdings fehle es an Schäfern. Ein Stromspeicher ist vorgesehen, ebenso eine Bürgerbeteiligung.

Bis alle Gutachten vorliegen und die Baugenehmigung erteilt ist, dürfte es bis Ende 2028 dauern. Ein Baustart wäre frühestens im ersten Quartal 2029 möglich. Ob das Projekt tatsächlich umgesetzt wird, ist jedoch offen. Für die Fläche sind derzeit Vorranggebiete für Landwirtschaft, regionalen Grünzug und Hochwasserschutz ausgewiesen. Ein Zielabweichungsverfahren ist notwendig, ebenso die Zustimmung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd. Zudem gehört das Gebiet zu einem landesweiten Biotopverbund.

Große Hürde ist der Netzanschluss

Als größte Hürde sieht Infuso jedoch den Netzanschluss. „Die Umspannwerke in der Region haben keine Kapazitäten mehr“, erklärte er. Zwar planen die Pfalzwerke einen Ausbau, doch auch die zusätzlichen Kapazitäten könnten schnell ausgeschöpft sein. Der Bau eines eigenen Umspannwerks wäre eine Alternative, sei aber teuer und genehmigungsintensiv. Hinzu komme eine hohe Nachfrage nach entsprechender Technik, auch bedingt durch die Zerstörung von Energieinfrastruktur in der Ukraine.

Warum dennoch Windräder in der Region geplant werden, erklärte Infuso mit früher eingereichten Projekten. Auf die Frage, ob nicht zuerst die Netzkapazität geprüft werden sollte, entgegnete er: „Die Pfalzwerke geben Informationen erst, wenn eine konkrete Planung vorliegt – und dafür müssen wir zunächst die Flächen sichern.“