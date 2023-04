Der Rhein-Neckar-Kreis feiert in diesem Jahr auf vielfältige Weise sein 50-jähriges Bestehen. Auch die Biennale „Radiale – Kunst im Kreis“ würdigt fünf Jahrzehnte Kunstförderung des Kreises: 115 künstlerische Positionen werden dazu an fünf ganz unterschiedlichen Orten zu sehen sein. Mit dabei ist auch ein Gemälde der Großniedesheimerin Ursula Faber.

Die Künstlerin wird mit ihrer Arbeit „Der Besuch“ vom 7. Mai bis 18. Juni im Schloss in Edingen-Neckarhausen vertreten sein. Das Öl-Acrylgemälde ist im Rahmen der Ausstellungsreihe „Atelier und Künstler Band VII“ der Metropolregion Rhein-Neckar 2009 entstanden, wurde bereits an mehreren Orten gezeigt und durch die Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis angekauft. Es zeigt ein abstrahiertes, figuratives Element.

Eröffnet wird die Radiale bereits am 23. April im Heidelberger Landratsamt. Bis 4. Juni sind dort Werke aus den Themenbereichen „Idyllische Landschaft“, „kritischer Zeitblick“ und „Formen der Abstraktion“ zu sehen. Weitere Ausstellungsorte sind ab 30. April das Kommandantenhaus Dilsberg in Neckargemünd, ab 14. Mai das Kreisarchiv in Ladenburg und ab 21. Mai die Alte Apotheke in Walldorf. Die Radiale ist eine Initiative der regionalen Künstlerförderung des Rhein-Neckar-Kreises.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.radiale.net