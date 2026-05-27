Fürs Wochenende lädt Großniedesheim zur Kerwe an den Sportplatz ein. Am Sonntagnachmittag wird sich ein Festumzug durchs Dorf bewegen.

Die Kerweeröffnung am Freitag, 29. Mai, um 19 Uhr bedeutet eine Premiere für den neuen Großniedesheimer Bürgermeister Markus Wilhelm. Wird er beim Anstich des Freibierfasses ein glückliches Händchen beweisen? Wie unterhaltsam wird er die gewohnte Verlosung von Sachpreisen gestalten und wie wird er mit Kerweborsch Thomas Scheuermann harmonieren?

Wer neugierig ist, sollte sich rechtzeitig beim Turn- und Sportverein (TuS) einfinden. Um 19 Uhr ist bereits die Cocktailbar geöffnet, die Schausteller haben ihre Plätze eingenommen und die Vereine TuS, Tischtennisfreunde und Feuerwehr sind für die Bewirtung gerichtet. Ab 20 Uhr spielen die Mondays.

Gottesdienst im Festzelt

Ein buntes Programm für Familien läutet am Samstag um 15 Uhr den zweiten Kerwetag ein. Das Musikprogramm am Abend bestreitet DJ Sapphire. Der Sonntag ist eindeutig der Höhepunkt des Dorffestes. Dem Gottesdienst im Festzelt folgen spezielle Kerwemenüs und ab 14 Uhr der Kerweumzug. Die teilnehmenden Gruppen stellen sich laut Gemeinde in der Heppenheimer Straße auf und bewegen sich durch unter anderem Haupt-, Flieder-, Rosen- und Gartenstraße bis zum Festplatz.

Dort hat um 15 Uhr Thomas Scheuermann seinen großen Auftritt als Kerweredner, und es findet ein Platzkonzert statt. Am Montag klingt die Kerwe mit zunächst Kaffee, Kuchen und Bingo, dann mit einem Gastspiel der Dubbeglas-Brieder (ab 19 Uhr) aus.