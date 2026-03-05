Die Ortsgemeinde Großkarlbach will sich eine Lokomotive vor den alten Bahnhof stellen. Das begehrte Objekt steht bereits im Dorf. Nun muss es noch hübsch gemacht werden.

Diese Nachricht zu überbringen dürfte Ortsbürgermeister Fritz Wichmann (CDU) Freude bereitet haben. Bereits beim Neujahrsempfang machte er öffentlich, dass die Gemeinde bald eine eigene Lokomotive im Ort stehen haben wird. Sie soll nachvollziehbarerweise in dem Bereich platziert werden, wo früher die Lokalbahn Halt machte. Ein Projekt, das auf die Idee des Ersten Beigeordneten Richard Weißmann ( FWG) zurückgehe, wie Wichmann auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt.

„Schon länger hat Herr Weißmann die Vorstellung, zu unserem Bahnhof würde eine Lok in Erinnerung an den damaligen Bahnbetrieb passen“, sagt Wichmann. Die Suche nach einem passenden Gefährt hab etwas gedauert. Im vergangenen Herbst sei der Gemeindespitze dann eine ausrangierte Werkslok als Geschenk angeboten worden.

Gemeinde sucht Freiwillige

Weißmann habe zudem für den Transport nach Großkarlbach einen Sponsor gefunden. Besagte Überstellung der Lokomotive sei Anfang Februar erfolgt. Aktuell stehe sie in der Straße Am Marktberg.

Ein Team aus sieben Freiwilligen will nun das ausrangierte Stück entrosten und mit einem neuen Anstrich versehen. Das erste Treffen der motivierten Gruppe habe bereits Mitte Februar stattgefunden. Zweimal pro Woche kommt die Runde dafür zusammen. Im Amtsblatt hat der Bürgermeister zudem einen Aufruf gestartet, um weitere Mitstreiter für das Projekt zu finden.

Derzeit sei noch nicht klar, wann die Lok ihren endgültigen Standort erreichen wird. Wenn es so weit ist, soll sie an der „Stirnseite des Bahnhofs“ aufgestellt werden.

Wichmann plant zudem, den Bahnhofsplatz durch ein weiteres Projekt aufzuwerten: einen regensicheren Wartebereich für diejenigen, die von dort mit dem Bus fahren wollen.