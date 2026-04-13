Der Erlös des Konzerts kommt dem Förderverein Hospiz und Palliativ zugute, der die Hospizarbeit der Stadt Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises unterstützt.

„Schicksal und Sehnsucht“ war ein passendes Motto für das 3. Benefizkonzert des SAP-Orchesters in der Ludwigshafener Friedenskirche. Das Programm bot von tiefer Melancholie bis fröhlicher Zuversicht große Emotionen. Im Mittelpunkt stand das traurigste Konzert der Welt mit Cellist David Neuhaus.

Auf dem Sterbebett hat Komponist Edward Elgar seinem Freund Billy Reed das Hauptthema des Cellokonzerts versucht zu pfeifen und gesagt: „Wenn Du beim Spazierengehen in den Malvin Hills das hörst, hab keine Angst, das bin nur ich“. Das Cellokonzert e-Moll op. 85, sein letztes großes Werk, gilt vielen Kennern als das traurigste Konzert der Musikgeschichte. Es bricht mit den Regeln, die bis dahin für Konzerte galten, und es zerbricht das Bild, das die Welt von Edward Elgar hatte: ein Brite, wie er im Bilderbuch steht, stolz und aufrecht, mit gewaltigem Schnurrbart, ein lebendes Symbol des Empires, der Triumphmärsche wie „Pomp and Circumstance“ schreibt, sein bekanntestes Werk. Das Cello-Konzert beginnt umstandslos mit einem zutiefst melancholischen Thema des Solisten – und auch wenn gelegentlich die Stimmung heller wird, bleibt das Werk als Ganzes melancholisch, nachdenklich, traurig. Edward Elgar machte das Cello zu seiner eigenen Stimme, und durch das Instrument erzählt er von seinen Freunden, die im Weltkrieg gefallen sind, von seiner eigenen schlechten Gesundheit und der seiner geliebten Frau, die nach der Uraufführung 1919 bald stirbt.

Dieses Konzert ist nicht wie üblich eine Plattform der Virtuosität und Extraversion des Solisten. David Neuhaus konzentriert sich als Solist denn auch ganz darauf, die emotionale Tiefe der Komposition auszuloten. Etwas Besonderes in diesem Werk ist auch das Verhältnis zwischen Solist und Ensemble. Das SAP-Orchester füllt seine Rolle als Partner im Dialog sehr gut aus. Es gab schöne Momente, die diese Partnerschaft illustrieren, etwa ein Thema, das in den Bratschen beginnt, dann an die Celli weitergegeben und erst dann vom Solisten aufgegriffen und weiter geführt wird. Von Neuhaus waren die Zuhörer mit Recht hoch begeistert, so dass der junge Cellist eine Zugabe spielte: Die Sarabande aus Bachs 4. Cello-Suite. Hier zeigte er, dass er ein großer Fan und Musiker der Barockmusik ist. Sehr klar, sehr präzise klang seine Sarabande, ohne Vibrato und bestechend intoniert.

Umrahmt war das sehr berührende Elgar-Konzert von Mozarts Ouvertüre zur „Hochzeit des Figaro“ – das krasse Gegenteil von Schwermut und vom SAP-Orchester mit viel Spaß an der Freud dargeboten –, und Tschaikowskys Sinfonie Nr. 5, auch in e-Moll und bekannt als „Schicksalssinfonie“. Über das Werk kann man geteilter Ansicht sein – selbst der Komponist war sich hinterher nicht mehr sicher, wie er es einschätzt. Seine Wertungen schwankten zwischen „ein Fehlschlag“ und versöhnlicheren Tönen. Ähnlich verhält es sich mit den Kritikern. Dirigent Markus Neumeyer sagte dem Publikum am Sonntag, er sehe die Sinfonie als „eine vertonte Seifenoper“ - was vielleicht nicht ganz fair ist. Schließlich gibt es durchaus Hörer, die sich gerne auf die musikalisch-emotionale Achterbahn mitnehmen lassen. Im ersten Satz vertont Tschaikowsky das unausweichliche Schicksal, dem er sich ergibt. Doch es folgen Zweifel. Im zweiten Satz gibt es einen Lichtblick von Klarinette und Oboe und mehrere schöne Solostellen, darunter auch eine lange Horn-Passage. Alle wurden von den jeweiligen Musikern sehr gelungen dargestellt.

Insgesamt gibt es eine enorme Bandbreite an Dynamik vom geflüsterten Pianissimo bis zum donnernden Fortissimo beim finalen Triumph über das Schicksal. Neumeyer ließ seine Musiker mit beiden Händen tief in den musikalischen Farbtopf greifen. Das war dick aufgetragen – aber es machte auch Spaß. Es hatte etwas von großem Kino für die Ohren: Rosamunde Pilcher trifft Quentin Tarantino. Starke Kontraste, große Gesten – irgendwie von allem zu viel, aber gerade deshalb mitreißend.

Der Erlös des Konzerts kommt dem Förderverein Hospiz und Palliativ zugute, der die Hospizarbeit der Stadt Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises unterstützt.