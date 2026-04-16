Die Premiere ist am Samstag.

Ein Kind in der Großstadt. Ausgeraubt, allein, bis es auf eine Berliner Jugendbande trifft und ohne die Hilfe von Erwachsenen den Dieb zur Strecke bringt. Der bald 100 Jahre, aber immer noch frisch und modern klingende Erich-Kästner-Klassiker „Emil und die Detektive“ wird beim Jungen Nationaltheater Mannheim (NTM) zum dynamisch-humorvollen Erzählkrimi, der Kinder ab 7, aber auch Erwachsene zum Mitfiebern und Lachen bringt.

Telefonkabel baumeln von der Decke. Drei Stühle, ein Waschbecken, alles im knalligen Orange. Eine für Fahndungsbilder typische Mugshot-Wand als Hintergrund. Davor: drei Darstellerinnen in Sträflingsklamotten, die als Knast-Theatergruppe für das Resozialisierungsprogramm „Rahmen ohne Gitter“ den Klassiker auf die Gefängnisbühne bringen. Ein geschickter Kniff, um den berühmten Kinderkrimi auf mehreren Ebenen zu erzählen. Um die Insassen in unterschiedliche Rollen schlüpfen und vor allem immer wieder „ausbrechen“ zu lassen. Eine Fassung, die das Junge NTM vom Kölner Comedia-Theater geklaut beziehungsweise übernommen hat.

„Es ist immer noch ein großer Stoff für kleine Menschen. Gerade in dieser Altersgruppe ist Gerechtigkeit ein wichtiges Thema“, sagt Dramaturgin Alina Tammaro vor der öffentlichen Probe im Turm der Alten Feuerwache. 1929 erschienen, revolutionierte Erich Kästner die Kinderliteratur mit seinem Emil: weg von einer moralisierenden Märchenwelt wurden Kinder in Romanen plötzlich zu aktiven und selbstbestimmten Subjekten, die durch ihre soziale Wirklichkeit streifen. Wenn man so will, liest sich „Emil und die Detektive“ als kleines Pendant zum zeitgleich erschienenen Großstadtroman „ Berlin, Alexanderplatz“ von Alfred Döblin.

Das 70-minütige Stück über eine Ganovenjagd aus Kinderaugen taucht nun lustvoll in die wilden 1920er Jahre Berlins ein. Mit Revue-Musik, Litfaßsäulen als Versteck und filmischen Elementen, die den Bogen ins Heute spannen. Die Inszenierung ist auch eine Hommage an die Neue Sachlichkeit. Im Klang, wie in der Kulisse. Die Gefängnis-Wand wird aufgerissen, das Bühnenbild beweglich und lebendig: Mal ist es Frisörladen, wo Emils Mutter ihm 140 Euro für die Oma in die Hand drückt, mal fahrender Zug, wo Emil dem mysteriösen Mann mit steifem Hut, aber auch einer Frau mit überlangen Armen begegnet.

Stilvoll arbeitet das von Theaterregisseurin Juli Mahid Carly bearbeitete Werk mit Übertreibungen. Wie bei einem Gemälde von Max Beckmann weiten und verzerren sich die Perspektiven, fächert sich der Raum immer weiter auf, und dehnt sich auch die Erzählung auf mehreren Ebenen aus. Die Bühne wird zum surrealen Traum, zur Großstadtkulisse mit unerwarteten Requisiten vom Spielzeugtaxi bis zum Berliner-Zoo-Elefanten. Mit Running Gags und einfachen Mitteln, wenn etwa das orangene Waschbecken zur Straßenbahn oder zum Geldautomaten wird.

Die drei Schauspielerinnen Katharina Breier, Soyi Cho und Hanna Valentina Röhrich spielen in rasender Geschwindigkeit alles auf einmal: Emil, Mutter, Oma, Gustav und seine Bande, Wachtmeister Jeschke, die Cousine Pony Hütchen, die im Berliner Schnauze-Slang auf dem Fahrrad angerollt kommt. Und dann wieder die Gefängnisinsassen. Während Cho mit weißem Cappi meist die Hauptfigur Emil mimt, hat Röhrich sichtlich Spaß daran, dem geheimnisvollen Schurken Max Grundeis mit grimmigem Blick Leben einzuhauchen oder als Berlin-Boy Gustav die „Parole Emil“ auszurufen. Und Katharina Breier? Die übernimmt manchmal den ganzen Rest der Kinderbande im Alleingang. Brille, Mütze und Halstuch genügen ihr, um fünf Detektivmitglieder im rasanten Wechsel auf einmal zu verkörpern.

Zugegeben: An manchen Stellen hört man eher die Eltern laut lachen, dann aber kriegen sich die Kinder gar nicht mehr ein. Wirkt der schnelle Wechsel auf den Meta-Ebenen zu Beginn noch etwas kompliziert, spielen sich die drei Akteure in einen wahren Rausch, und steuern bei der Ganoven-Jagd auf ein durchaus überraschendem Ende zu, das so nicht bei Kästner geschrieben steht.

Termine

„Emil und die Detektive“ nach Erich Kästner wird für Zuschauer ab sieben Jahren empfohlen. Die Uraufführung am Samstag, 18. April, 16 Uhr im Saal des Jungen Nationaltheaters, Brückenstraße 2, in Mannheim ist ausverkauft. Weitere Termine : 21./22./23./24. April, 11 Uhr, 26. April, 16 Uhr. Karten: www.nationaltheater.de

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