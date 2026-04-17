Viele Sportvereine haben Geldsorgen wegen maroder Anlagen. Beim ASV Heßheim geht es vor allem um den Fußballrasen. Die Aufnahme eines weiteren Darlehens ist nötig.

Knapp 650 Mitglieder geben dem Allgemeinen Sportverein (ASV) Heßheim jährlich rund 60.000 Euro an Beiträgen. Das geht aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung des Vereins hervor, die am 20. März stattfand. Zusammen mit Zuschüssen, Spenden, Mieteinnahmen und Eintrittsgeldern kamen im vergangenen Jahr fast 117.000 Euro in der Sportkasse zusammen. Nach Abzug aller Ausgaben vom Strom bis zu den Löhnen blieben 5000 Euro übrig. So ähnlich dürften die Kassenberichte in vielen Sportklubs der Region aussehen. Wer im Vereinsheim ein Lokal betreibt oder verpachtet, führt in der Regel separat eine Wirtschaftskasse. In der lag beim ASV Ende 2025 ein Gewinn von knapp 3700 Euro.

Die Zahlen verdeutlichen, dass es schwer fällt, genügend Rücklagen aufzubauen, um alle paar Jahre größere Investitionen oder Reparaturen stemmen zu können. Zuletzt mussten laut dem Vorsitzenden Thorsten Hick 20.000 Euro geliehen werden, um Dinge wie Kühlhaus, Hebeanlage oder Heizung zu sanieren oder zu ersetzen. In diesem Jahr steht die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Technik an. Von einer „Hiobsbotschaft“ im Februar dieses Jahres ist im Versammlungsprotokoll zu lesen: Die Warm- und Frischwasseranlage musste für mehr als 10.000 Euro erneuert werden, da es für die alte keine Ersatzteile mehr gab. Damit seien auch die restlichen Gelder, die für die dringend notwendige Sanierung des Naturrasenplatzes gedacht waren, weg.

Rasen im Winter nicht bespielbar

Der Rasen sei an seine Belastungsgrenze gekommen, verdeutlichte Hick den 20 stimmberechtigten Anwesenden. „Auch in diesem Jahr konnten unsere aktiven Fussball-Mannschaften erst Anfang März wieder auf dem Platz trainieren. In den Wintermonaten mussten Ausweichplätze genutzt werden, die weitere Kosten verursachten.“ Ein weiterer Kredit müsse aufgenommen werden, um das Projekt zu finanzieren. Laut Hick wurden die Kosten vor zwei Jahren auf 12.000 Euro geschätzt. Sein Antrag wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.

Schon im vergangenen Jahr wurde eine Spendenaktion gestartet, sie brachte laut Vorstand 14.000 Euro ein. „Wir konnten uns davon einen Mähroboter sowie einen Rasenstriegel anschaffen und eine erste Teilsanierung des Rasenplatzes ausführen.“ Der Vorstand appelliert weiter auch an Nichtmitglieder, den ASV zu unterstützen. Mit der Betreuung von 232 Kindern und Jugendlichen erfülle der ASV Heßheim einen großen sozialen Auftrag und fördere Werte wie Fair Play und Respekt. Der Verein wirkt unter anderem beim Fest „Kulinarisches Heßheim“ und der Kerwe mit.

Vorstand

Vorsitzender Thorsten Hick, Stellvertreter Tobias Kraft und Dennis Wetstein, Kassenwarte Ursula Walther und Jürgen Palm, Schriftführerin Angelika Weppler.

