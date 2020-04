Überaus erfolgreich hat das Deutsche Roten Kreuz (DRK) die erste Blutspendeaktion unter Corona-Hygieneregeln in Lambsheim bewältigt. Am Mittwochabend kamen 129 Spendenwillige, ein Drittel mehr als sonst. Die Warteschlange von der Karl-Wendel-Schule bis ins Feld war rund 300 Meter lang, „aber es war eine super Stimmung, die Leute waren trotz Wartezeiten von bis zu zwei Stunden gut drauf, alles war sehr entspannt“, berichtet Serge Endrizzi, stellvertretender Leiter des DRK-Ortsvereins Lambsheim.

Jeder Spender bekommt eine Maske

Das Prozedere war wie immer, und doch anders: Anmeldung und Voruntersuchung fanden mit Abstand statt. Bei notwendigen Berührungen kamen Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken, Spuckschutz und Einweghandschuhe zum Einsatz. Jeder Spender erhielt eine Einwegmaske des Standards FFP2. Der nächste Spendentermin des Deutschen Roten Kreuzes in der Region Frankenthal ist am Donnerstag, 28. Mai, von 17 bis 20.30 Uhr in der Großniedesheimer Friedenshalle.