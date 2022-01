Wegen einer möglichen Gefahrenlage wie etwa eines Amoklaufs wurde am Mittwoch gegen 12 Uhr die Polizei über das an der Wonnegauschule in Osthofen installierte Notrufwarnsystem alarmiert. Über 40 Polizeikräfte sowie Feuerwehr und Rettungsdienste rückten laut Polizeibericht an. Die Schule wurde weiträumig abgesperrt und das Gebäude durchsucht. Gegen 15 Uhr wurde Entwarnung gegeben. Schüler und Lehrer, die sich noch in den Klassenzimmern aufgehalten hatten, konnten die Schule verlassen. Wie es zur Auslösung des Alarms gekommen war, das ermittelt derzeit die Polizei. Ein Sprecher erläuterte auf Anfrage, dass mit dem Notruf bei der Polizei eine Bandansage ausgelöst werde, die auf eine Gefahrenlage aufmerksam macht. Ein direkter Kontakt zu demjenigen, der den Alarm auslöst, für eine eventuelle Rücksprache ist dann nicht möglich.