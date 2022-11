Einen besonders schweren Fall illegaler Müllablagerung hat das Frankenthaler Ordnungsamt am Donnerstag, 24. November, westlich der Innenstadt Richtung Lambsheim nahe der L522 entdeckt. Nach einem Hinweis aus der Bürgerschaft seien am Schaflackengraben, der zur Gemarkung des Vororts Flomersheim gehört, an der Grabenüberquerung rund zehn Kubikmeter asbesthaltige Wellfaserzementplatten gefunden worden, teilt die Stadt mit. Die Platten werden in den nächsten Tagen durch eine Spezialfirma entfernt.

Bürger, die das illegale Abladen beobachtet haben oder denen in den zurückliegenden Tagen Dachabdeckarbeiten mit Wellfaserzementplatten aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Bereich Ordnung und Umwelt, Untere Wasserbehörde, unter 06233 89 205, 06233 89 908 oder per E-Mail an ordnungundumwelt@frankenthal.de in Verbindung zu setzen.

Asbest ist laut Umweltbundesamt ein eindeutig krebserregender Stoff. Eingeatmete Fasern können langfristig in der Lunge verbleiben und dort Schäden anrichten. Der in den 1960er- und 1970er-Jahren beliebte Baustoff verwittert nicht, die Gesundheitsgefahr bleibt dadurch bestehen.