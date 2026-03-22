Mehr als dreiviertel derer, die am Sonntag in Großniedesheim zur Wahl gegangen sind, wollen, dass Markus Wilhelm (SPD) ihr Bürgermeister wird.

Eine halbe Stunde vor der Schließung des Wahllokals in der Großniedesheimer Friedenshalle hat Markus Wilhelm die Nervosität dann doch noch überkommen. So gelassen er über Wochen hinweg im Wahlkampf war, so angespannt ist er jetzt, kurz vor der Stimmenauszählung. „Ich habe vergangene Nacht sehr schlecht geschlafen“, verrät er. Den Sonntag habe er bis zu seinem Wahlhelferdienst mit Schreib- und Gartenarbeit verbracht, um sich abzulenken. Wilhelm ist zwar der einzige Bewerber bei der Wahl zum Ortsbürgermeister von Großniedesheim, aber die Bürger dürfen ja auch mit Nein, also gegen ihn stimmen.

Yannik Scherf, Steffen Walther und Johanna Orth (von links) zählen die blauen Stimmzettel für die Ortsbürgermeisterwahl aus. Foto: Waltraud Werdelis

Pünktlich um 18 Uhr beginnen zwölf Frauen und Männer mit der Auszählung der Stimmen. Neun widmen sich der Landtagswahl, drei der Bürgermeisterwahl, erkennbar an blauen Zetteln. Zuerst soll das Ergebnis für den Mainzer Landtag verkündet werden, doch das Zählen von Erst- und Zweitstimmen zieht sich länger hin als gedacht. Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD), voll Vorfreude darauf, dass er am 16. April vorzeitig in den kommunalpolitischen Ruhestand gehen darf, beschließt, seinen Nachfolger in spe nicht länger auf die Folter zu spannen. Von 778 gültigen Stimmen hat Wilhelm 614 bekommen, das sind 78,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 72,3 Prozent.

Stolz auf SPD-Mitgliedschaft

Die Anwesenden gratulieren, jemand drückt Wilhelm mit den Worten „das brauchst du jetzt“ ein Glas Weizenbier in die Hand. Die Riesenpizzen für die Wahlparty sind schon geliefert worden. „Fürs erste Mal bin ich zufrieden“, sagt Wilhelm, nachdem er sich bei allen Unterstützern, allen voran bei seiner Frau Melanie, bedankt hat. Mit den 164 Neinstimmen hadert er nicht. Die führt er zum Teil auf seine SPD-Zugehörigkeit zurück. Die habe er im Wahlkampf nicht verstecken wollen, sagt er, denn „ich bin stolz, Mitglied dieser Partei zu sein“. Auf ihn warte ein „aufgeräumter Schreibtisch“, sagt er mit Blick auf seinen Vorgänger, der ihm gerade eine Puppe überreicht hat. Ilse Wegmann habe sie vor 37 Jahren als SPD-Ortsvereinsvorsitzende Bürgermeister Hugo Klöß gegeben – eine Art Staffelstab für alle Großniedesheimer Oberhäupter.

Im Dorf gibt es im Moment wenig, das dringend angepackt werden müsste. Markus Wilhelm wird zunächst am Beispiel der Rosenstraße den Straßenausbau üben und die Erschließung des kleinen Baugebiets in der Kleinniedesheimer Straße verwirklichen. Und dann sind da noch die Feste, bei denen ein Bürgermeister ebenfalls zeigen muss, was er kann und wer er ist.