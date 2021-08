Millionen Papier-Führerscheine müssen in den kommenden Jahren gegen fälschungssichere Exemplare getauscht werden. Wir haben unsere Leser gebeten, uns ein Foto ihres „alten Lappen“ zu schicken. Hier sind ihre Erinnerungen an ein Stück Papier, das für manchen die große Freiheit versprach.

Schon ein halbes Jahr vor seinem 18. Geburtstag konnte Wolfgang Frank im Juni 1971 seinen Führerschein entgegennehmen. „Ohne Begleitperson ging es dann direkt hinters Steuer“, erinnert sich der 67-Jährige. Er vermutet, dass sein Großvater als Taxifahrer beim motorisierten Frühstart die Finger mit im Spiel gehabt haben könnte. Von ihm dürfte der Wahl-Frankenthaler, der bei der Bundeswehr 1975 noch den Führerschein Klasse zwei für Lkw erwarb, auch seine Begeisterung für PS-starke Fortbewegungsmittel geerbt haben. „Mein erstes Wort war ,Auto’“, erzählt Frank. Auch bei der Berufswahl spielte diese Leidenschaft eine entscheidende Rolle: Mit Anfang 20 trat er seinen Job bei der Stadt Mannheim an. „Vom Müllwagen bis zur Limousine des Oberbürgermeisters“ habe er dort alles gefahren. Den grauen Lappen musste Frank berufsbedingt schon vor ein paar Jahren gegen eine Plastikkarte eintauschen. Aber als Erinnerung bewahrt er das Dokument heute noch auf.

Mit dem Fiat ins Finanzamt

Ein türkisfarbener Fiat 127 war das erste eigene Auto, das Petra Falck als frischgebackene Führerscheininhaberin erwarb. Zu den 7300 D-Mark Anschaffungskosten für den Neuwagen habe ihre Mutter ein Sümmchen dazugegeben. „Dafür habe ich sie dann auch rumkutschiert“, erzählt die 70-Jährige. Doch in erster Linie diente der italienische Kleinwagen für die Fahrten zum Arbeitsplatz. Die Eisenbergerin war froh, nicht mehr täglich mit dem Zug nach Frankenthal pendeln zu müssen, wo sie eine Anstellung im Finanzamt hatte. „Der Führerschein war für mich Freiheit, Unabhängigkeit“, erinnert sich Falck. Abgeben will sie das graue Papierdokument erstmal nicht. „Weil ich 1950 geboren bin, darf ich damit noch bis Anfang 2033 die Straßen unsicher machen.“ Wer wisse, ob sie mit dann 83 Jahren überhaupt noch fahre.

Ohne Papiere, mit dem Segen der Polizei

Um seinen Führerschein zu machen, hätte Klaus Rohde eigentlich einen Führerschein gebraucht. Damit er auch ohne die gültigen Papiere zweimal in der Woche mit seiner DKW 125 von Wattenheim zur Fahrschule Reeb in Grünstadt brettern konnte, holte sich der 20-Jährige im Herbst 1950 den Segen der Polizei im Heimatort. Die kannten den angehenden Journalisten, der später 22 Jahre lang Leiter der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Frankenthal sein sollte, schon. „Haltet ihr die Gosch, wenn ihr mich erwischt?“, habe er die Beamten gefragt – und sich seine Motorradfahrten auch gleich gegenüber den Ordnungshütern in Grünstadt absichern lassen. „Awwer bass uff, Bangert“ – das sei die ruppig-pfälzische Einverständniserklärung gewesen. Nach sechs oder sieben Fahrstunden hatte Rohde seinen „Lappen“. Bis sich der Jungredakteur allerdings ein erstes eigenes Auto leisten konnte, vergingen noch fünf Jahre. 4000 Mark habe er 1955 für seinen Renault – „klein, mit vier Türen und Heizung“ – in Raten abgestottert. Nach drei Jahren standen 60.000 Kilometer auf dem Tachometer – die meisten davon gefahren im Dienste der Zeitung. Heute brauche er kaum Benzin, dafür aber regelmäßig eine neue Batterie, weil er so selten den Wagen benutze, sagt Rohde nach 750.000 gefahrenen Kilometern, einem Motorrad und neun Autos.