In Flomersheim kann man sich ein Bild von der Invasion der Großen Drüsenameise machen. Wo tummelt sie sich noch überall in Frankenthal? Und was hilft gegen die Plagegeister?

Sie ist mittlerweile unübersehbar rund um die Isenachhalle in Flomersheim. Weniger wegen ihrer herausragenden Größe als vielmehr wegen der Vielzahl der aufgeworfenen Sandhügel auf dem Pflaster zwischen Boulebahn, Jugendtreff und Halleneingang. Sie sind ein untrügliches Zeichen für die massenhafte Ausbreitung der Großen Drüsenameise, auch bekannt als Tapinoma magnum. Vor Kurzem hat die Stadt bestätigt, dass dies Ameise auch erstmals in Frankenthal nachgewiesen wurde.

Dem Menschen wird die invasive Art nicht gefährlich, wohl aber der Infrastruktur. Die Kolonien können Wege und Terrassen unterhöhlen. Sie nisten sich aber auch in Verteilerkästen oder Steckdosen ein und können schlimmstenfalls die Internet- und Stromversorgung lahmlegen. Wie Tapinoma magnum identifiziert und bekämpft werden kann.

Woher kommt die Große Drüsenameise?

Sie ist vom Mittelmeerraum eingewandert und hat sich in den vergangenen Jahren auch in der Vorder- und Südpfalz merklich ausgebreitet. Das Bundesamt für Naturschutz stuft das Insekt derzeit nur noch als „potenziell invasive Art“ ein.

Welche Bedeutung hat diese relativierende Klassifizierung?

Ähnlich wie bei der Asiatischen Hornisse wirkt sie sich auf die Finanzierung der Bekämpfung aus. Solange diese noch als invasiv galt, wurde die fachmännische Entfernung der pappeartigen Nester staatlich bezahlt. Nun, da diese etablierte Hornisse nicht mehr zu verdrängen ist, bleiben die Kosten bei den Eigentümern der Grundstücke hängen. Ähnlich verhält es sich nun mit der Drüsenameise. Bei befallenen Privatgrundstücken trägt der Besitzer die Kosten für ein Einschreiten.

Warum sollte er das tun?

Aus zwei Gründen: Zum einen verdrängt Tapinoma magnum einheimische Arten. Ameisen, andere Insekten, Schnecken und Spinnen stehen auf dem Speiseplan der Allesfresser. Zum anderen kann der ungebetene Gast, so unscheinbar er erscheint, beträchtliche Schäden an der Infrastruktur anrichten. Tapinoma magnum unterhöhlt Gehwege, Terrassenbeläge und Pflastersteine, nistet sich in Elektroverteilerkästen, Kabelkanälen und Steckdosen ein und kann sich an Dämmmaterial von Häusern bedienen.

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Wie erkenne ich, ob diese Ameisenart auf meinem Anwesen herumkrabbelt?

Das ist gar nicht so einfach. Sie heißt zwar Große Drüsenameise, hat aber etwa nicht die Größe einer Waldameise. Auf den ersten Blick ist sie nicht zu unterscheiden von vertrauten Arten. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sie sich als komplett schwarz gefärbt. Sie ist auf breiten mehrspurigen Straßen unterwegs und wirft an Nesteingängen kleine Sand- oder Erdhügel auf.

Das lässt sich aber zum Teil schwer erkennen, wenn die Tiere etwa unter einer Rasenfläche nisten.

Weiter könnte da ein Geruchstest helfen. Im Gegensatz zu heimischen Arten verströmt die Große Drüsenameise einen Geruch, der an ranzige Butter oder Lösungsmittel wie Aceton erinnert.

Großes Krabbeln: Die eingewanderte Drüsenameise hat sich in Flomersheim zwischen Boulebahn und Sporthalle breit gemacht. Foto: Andreas Lang

Was hilft am ehesten gegen die Plagegeister?

Neben Insektiziden, die sich auf das Ökosystem inklusive der Isenach im Rücken der Halle auswirken können, kann auch ein ganz einfaches Mittel helfen: heißes Wasser oder heißer Schaum. Gute Erfolge werden auch nach dem Einsatz von Kieselgur gemeldet, das bei Feuchtigkeit allerdings zu verklumpen droht. Wer auf Nummer sicher gehen will, schaltet einen Schädlingsbekämpfer ein. Die Stadtverwaltung empfiehlt Grundstückseigentümern, sich gegebenenfalls zu verbünden. „Das erhöht die Chance auf eine erfolgreiche Verdrängung.“

Wie weit hat sich Tapinoma magnum schon in Frankenthal ausgebreitet?

Das soll jetzt systematischer erfasst werden. Sicher nachgewiesen ist sie mittlerweile rund um die Flomersheimer Isenachhalle. Anwohner sind per Wurfzettel über das Aufkommen unterrichtet worden. Dort dürfte sie im vorigen Sommer bereits am und teilweise im Jugendtreff gesichtet worden sein. Sie wurde damals allerdings noch nicht als der invasive Typus identifiziert und war über die Wintermonate vorübergehend verschwunden. Mittlerweile sind die Spuren der Großen Drüsenameise dort aber unübersehbar. Der Pflasterbelag ist übersät mit kleinen, feinen Sandhügeln, was auf eine ausgedehnte Kolonie mit mehreren Königinnen unter der Oberfläche hindeutet.

Sind seit der Sensibilisierung der Öffentlichkeit Ende April weitere Sichtungen gemeldet worden?

Bei Ortsvorsteher Ulrich Fleischmann (CDU) bislang noch nicht. Die Stadt bietet an, den Mängelmelder dafür zu nutzen, der dafür eine eigene Kategorie bekommt. Dort sind bislang mehrere verdächtige, aber bislang nicht offiziell bestätigte Beobachtungen eingestellt worden, etwa auf dem Gehweg in der Franz-Marc-Straße im Südosten der Stadt. Beim Bereich Bürgerdienste, Ordnung und Umwelt richtet die Verwaltung derzeit eine interne Kontaktstelle ein, in der dokumentiert, kartiert und rudimentär koordiniert werden soll. „Individuelle Beratungsdienste können die Mitarbeiter dort nicht leisten“, bittet eine Sprecherin der Stadt Frankenthal um Verständnis.

Wie beruhigend ist es, dass sich die bestätigten Fälle bislang auf einen Hotspot in Flomersheim beschränken?

Dadurch, dass sich die Große Drüsenameise durch bloßes Hinsehen aus hoher Distanz zunächst kaum von anderen Arten unterscheidet, könnte sie an manchen Stellen bislang unentdeckt geblieben sein. Unklar ist bislang auch, wie dominant sie bereits an der Isenachhalle ist und andere Arten dort bereits verdrängt hat. Solange sich unterschiedliche Völker dort vermengen, fällt dem Laien auch die Unterscheidung schwerer.

Noch Fragen?

Infos zur Erkennung und Bestimmung der Art sowie Hinweise zur Bekämpfung finden sich online unter www.frankenthal.de/tiere.

