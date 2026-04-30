Es war eine Frage der Zeit, nun ist die Große Drüsenameise erstmals auch in Frankenthal nachgewiesen worden. Das will das Rathaus gegen die gefürchteten Krabbler unternehmen.

Erste Exemplare der ursprünglich in Südeuropa beheimateten Art Tapinoma magnum sind nun in Frankenthal gesichtet worden. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Die Drüsenameisen haben sich im Bereich der Isenachsporthalle in Flomersheim ausgebreitet. Gefürchtet sind sie, weil unterirdische Kolonien Gehwege oder befestigte Bereiche unterhöhlen und so Instabilitäten verursachen können. Als Konsequenz der Sichtung will die Stadt einen Schädlingsbekämpfer beauftragen, der die Ameisen in den kommenden Wochen gezielt bekämpfen soll.

Begünstigt durch klimatische Veränderungen breitet sich die Drüsenameise in Süd- und Westdeutschland verstärkt aus. Sie neigt zur Bildung sogenannter Superkolonien mit zahlreichen miteinander verbundenen Nestern, die den Untergrund großflächig abdecken. Menschen wird die Ameise grundsätzlich nicht gefährlich, sie müsste nicht verpflichtend bekämpft werden. Zum Schutz der Infrastruktur raten Fachleute allerdings dazu. Für öffentliches Gelände übernimmt das nun die Stadt. Auf privaten Grundstücken liegt die Verantwortung bei deren Eigentümern.

Die Exemplare wurden in der Nähe der Isenachsporthalle gesichtet. Archivfoto: BOLTE

Auch um diese zu beraten, richtet die Verwaltung beim Bereich Bürgerdienste, Ordnung und Umwelt eine Anlaufstelle ein. Dort soll einerseits die Entwicklung dokumentiert und kartiert werden. Zum anderen ist sie für Fragen von Bürgern erreichbar. Sichtungen können diese auch über den städtischen Mängelmelder mitteilen. Ob es sich bei einem Fund tatsächlich um ein Exemplar von Tapinoma magnum handelt, dazu können Fotos beispielsweise auch online auf dem Nabu-Meldeportal „naturgucker“ hochgeladen werden. Kostenpflichtig könnte auch ein Schädlingsbekämpfer konsultiert werden.

Im Netz

Informationen zur Erkennung und Bestimmung der Art sowie Hinweise zur möglichen Bekämpfung finden sich auf der städtischen Internetseite www.frankenthal.de/tiere.