Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei am Dienstagmorgen: Ein Irish Pub in der Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofs brannte komplett aus. Menschen aus darüber liegenden Wohnungen mussten über Leitern in Sicherheit gebracht werden. Es gab mindestens zehn Verletzte. Mehr über die dramatischen Szenen lesen Sie hier.

Der Ludwigshafener Stadtrat hat die Entscheidung vertagt, wie’s mit der Eberthalle weitergehen soll. Die Fraktionen sahen noch zu viele Fragen offen: Lohnt es sich, bis zu 84 Millionen Euro in eine Komplettsanierung und den Umbau zu stecken? Und wo soll das Geld dafür herkommen? Außerdem wollte sich der Rat noch ein Hintertürchen für den Bau einer neuen Multihalle offenhalten. Wie das aussehen könnte, lesen Sie hier.

DLRG-Mann Max Leppla will ein dickes Lob loswerden: Noch bevor seine Kollegen am Sonntag am Bobenheim-Roxheimer Silbersee zur Stelle sein konnten, haben Badegäste einen jungen Mann, der zu ertrinken drohte, aus dem Wasser gezogen und wiederbelebt. Was Leppla sich in diesem Sommer an den pfälzischen Badeseen wünscht, lesen Sie hier.

Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, weiß, wie – sagen wir ausbaufähig – die Wege sind. Ein neues Team beim Landesbetrieb Mobilität soll sich deshalb darum kümmern, dass Schwung in den lange geplanten Lückenschluss bei Pendlerstrecken in der Region kommt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kunden wie Shell, der Ludwigshafener Chemieriese BASF und die Frankenthaler Maschinenbauer von KSB haben seit Jahrzehnten auf Qualität „made in Frankenthal“ gesetzt. Und auch in privaten Kellern finden sich Produkte der Koch-Neuburg GmbH. Nach 98 Jahren endet die Geschichte des Pfälzer Herstellers von Präzisionsinstrumenten. Warum das aber nicht das Aus für die Marke bedeutet, lesen Sie hier.