Die Feuerwehr Frankenthal trainiert in einer Lackiererei für den Ernstfall. So sah das Übungsszenario aus.

Die Feuerwehr Frankenthal hat für den Ernstfall in einer Lackiererei trainiert und dabei zehn „Vermisste“ gerettet. Mit dem Stichwort „Brandnachschau“ startete die groß angelegte Übung von vier Alarmzügen der Feuerwehr. Wie die Brandschützer jetzt am Wochenende mitteilten, wurde am vergangenen Dienstag auf dem Gelände der Firma Masstreppen Trautmann ein Einsatz simuliert.

Das Übungsszenario sah so aus: In der Lackiererei war es zu einer Verpuffung gekommen, zehn Personen – darunter ein Kind – galten als vermisst. „Sofort wurden mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt“, berichtet die Feuerwehr. Parallel wurden im Außenbereich unter anderem die Betreuung von Verletzten sowie das Absichern der Einsatzstelle trainiert.

Wie gut funktioniert die Zusammenarbeit?

Auch die Führungskräfte wurden auf die Probe gestellt: Es wurden mehrere Einsatzabschnitte gebildet, um die Zusammenarbeit auf der Führungsebene zu üben. Um möglichst nah an der Realität zu sein, beteiligte sich auch die DLRG Frankenthal an der Führungsarbeit; zudem wurden Jugendfeuerwehrleute als Darsteller eingesetzt.

Mit dem kritischen Blick von außen beobachtete ein Mitglied einer Berufsfeuerwehr die Übung und machte bei der Nachbesprechung Verbesserungsvorschläge. „Insgesamt verlief die Übung erfolgreich – die zehn vermissten Personen konnten gerettet sowie die Brandherde gelöscht werden“, informiert die Feuerwehr. Punkte, bei denen es Optimierungsbedarf gab, sollen in der Ausbildung und bei künftigen Übungen Thema sein.