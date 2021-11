Für die Sitzungen der kommunalpolitischen Gremien in Frankenthal gilt ab sofort die 3G-Regel. Über diese Entscheidung des Ältestenrats, in dem alle Stadtratsfraktionen vertreten sind, hat die Verwaltung am Dienstagmorgen informiert. Der Schritt sei vor dem Hintergrund der aktuellen Infektionslage mit einer zuletzt starken Zunahme von neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus gemacht worden. Die Konsequenz: An den Treffen dürfen nur Geimpfte, Genesene oder Getestete teilnehmen. Die neue Regelung gilt für Rats- und Ausschussmitglieder, für Mitarbeiter der Verwaltung und für Zuschauer. Entsprechende Nachweise würden jeweils vor Ort kontrolliert.