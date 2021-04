Ein Schild, das auf der Verkehrsinsel an der Kreuzung Europaring/Mahlastraße gegenüber dem Speyerer Tor stand, wurde am Samstag gegen 17.20 Uhr vermutlich von einem grauen Bus umgefahren. Das teilt die Polizei mit und beruft sich auf Zeugen. Der Unfallverursacher sei, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern, in Richtung Süden weggefahren.