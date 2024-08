Drei Grafiken aus dem Themenkomplex „Dein Ritter Hultenreich“ des Frankenthaler Künstlers Harald-Alexander Klimek wurden vergangenes Jahr vom Freistaat Thüringen gekauft – so wie die Werke von 31 weiteren Künstlern. Ihnen widmet sich nun die Ausstellung „Out of the box“, die ab 24. August in der Kunsthalle Arnstadt zu sehen sein wird.

Seit nunmehr 24 Jahren pflegt der Frankenthaler Künstler Harald-Alexander Klimek mit dem Berliner Autor Jürgen K. Hultenreich eine enge Freundschaft. Gemeinsam haben sie 2022 unter dem Titel „Dein Ritter Hultenreich“ eine Ausstellung im Museum Schloss Burgk in Thüringen auf die Beine gestellt – eine Retrospektive der jahrzehntelangen gemeinsamen Zusammenarbeit. Gezeigt wurden damals Kunstwerke aus den Bereichen Malerei, Graphik, Künstlerbuch, Text, Skulptur sowie archäologische Funde aus dem Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin und Helme aus dem Bestand des Museums Schloss Burgk.

Harald-Alexander Klimek. Foto: mac

Der Titel der damaligen Ausstellung beruht laut Klimek auf Postkarten, die Hultenreich seinem Freund von Recherchereisen aus ganz Europa zukommen ließ. Der Schriftsteller habe dabei stets mit „Dein Ritter Hultenreich“ unterschrieben. Eine der vom Land Thüringen angekauften Grafiken zeige Hultenreich auf einem Einhorn, für das der Autor laut Klimek als Wappentier Friedrich Schillers eine Leidenschaft hege. Das von Hultenreich favorisierte Schachspiel habe er mit einem entsprechenden Muster auf dem Schild sowie einer Turmfigur auf dem Kopf festgehalten, erläutert Klimek. Das Eichenblatt auf dem Schild stehe für die deutsche Literatur. Sich selbst verewigte der Frankenthaler Künstler als visueller Begleiter auf einem Panzernashorn, das Albrecht Dürers grafisches Werk „Rhinocerus“ nachempfunden ist.

Termin

Ausstellung „Out of the box“ vom 24. August bis 13. September in der Kunsthalle Arnstadt, Angelhäuser Straße 1. Vernissage ist am Freitag, 23. August, 17 Uhr.