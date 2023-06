In der ersten Runde um den Landespokal der Kegler hat die Keglervereinigung Grünstadt gegen den TuS Gerolsheim gewonnen. Damit ist der Pokalverteidiger bereits aus dem Rennen. Die Grünstadter setzten ihre Serie der Derbysiege fort.

Dass es gleich in der ersten Pokalrunde zum Duell zwischen dem Vorjahressieger Gerolsheim und dem Zweiten gekommen ist, damit waren beide Vertretungen nicht besonders glücklich. Gegen die Grünstadter fehlt den Gerolsheimern in dieser Saison der letzte Kick. Bereits in der Meisterschaftsrunde in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden mussten die Gerolsheimer zwei Niederlagen einstecken. Das zuvor jüngste Duell in Gerolsheim entschied die KV mit dem letzten Wurf zu ihren Gunsten. „Insgesamt haben wir die letzten sieben Derbys gewonnen“, freute sich KV-Spieler und Vorsitzender Ralf Buch nach dem Pokalsieg.

Und auch im Pokal am Donnerstagabend ging es nach Angaben von Buch wieder sehr eng zu. Da es am Donnerstag nach den direkten Vergleichen 3:3 stand, war am Ende das Holzergebnis entscheidend. Hier hatte die KV mit 3518:3414 die Nase vorn und sicherte sich damit zwei zusätzliche Mannschaftspunkte.

Thomas Hartig überragend

Überragender Spieler der Grünstadter war Thomas Hartig, der auf der zweiten Bahn gegen den chancenlosen Gerolsheimer Marvin Biebinger mit 192 Holz nur einen Kegel unter dem Bahnrekord blieb und auch auf der dritten Bahn mit 174 Holz noch ein super Ergebnis einfuhr. „In der Meisterschaft hat Thomas oft mehr mittelmäßige Ergebnisse geholt. Dass er nun auf dem Weg zu alter Form ist und den Grundstein zum Pokalsieg gelegt hat, freut uns“, sagte Buch. Andere Duelle waren dagegen sehr knapp im Ausgang: Ralf Buch unterlag Jürgen Staab mit 592:598 Holz. Auf der letzten Bahn fehlten Buch nur zwei Holz zum Ausgleich oder drei zum Sieg. Ähnlich knapp ging es zwischen Christian von Krog und Bernd Günderoth zu. Hier allerdings zugunsten des Grünstadters. Fabian Buch unterlag am Ende Kevin Günderoth ebenfalls knapp.

„Wir wollen nach Mutterstadt zum Finale der letzten vier Mannschaften“, gab Ralf Buch nach diesem Auftaktsieg als Zielsetzung aus.