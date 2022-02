Apfelbäume einer alten Sorte verlost die Stadtratsfraktion der Grünen an Gartenbesitzer. Bewerbungsschluss ist der 13. März. „Geld zurück an die BürgerInnen“ heißt die Aktion , bei der Stadtratsmitglieder der Partei einen Teil ihrer Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder spenden. In diesem Jahr werden das etwa 800 bis 1000 Euro sein, informieren die Grünen. Bei den Apfelbäumen, die zu gewinnen sind, handelt es sich um Halbstamm-Bäume, die ausgewachsen bis zu sechs Meter hoch werden und 25 bis 30 Quadratmeter Platz brauchen. Sie werden als Containerpflanze (etwa 15 Liter, Höhe bis zu 1,50 Meter) verlost. Wer Interesse hat, kann sich unter Angabe der Kontaktdaten bis 13. März per E-Mail an monre@gruene-frankenthal.de, Stichwort: Alte Apfelbaumsorte melden. Eine Abholung ist am 19. März möglich. Nach Absprache werden die Bäume auch geliefert.