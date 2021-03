Der Stadtrat hätte sich unter Missbrauch der Geschäftsordnung um eine Diskussion über das Lieferkettengesetz gedrückt, so der Vorwurf von Grünen-Kommunalpolitiker Rainer Schulze. Seine Partei hatte in der Sitzung am Mittwoch einen Eilantrag zu dem Thema eingebracht und die Eilbedürftigkeit mit einer im März anstehenden Beratung im Bundestag begründet. Die Stadt Frankenthal sollte sich nach Wunsch der Grünen einem Appell von 34 Kommunen, darunter Mainz, Heidelberg und München, anschließen, die sich für ein wirkungsvolles Lieferkettengesetz stark machen. Gefordert werden Sanktionsmöglichkeiten und eine Haftung des Endverkäufers für die Einhaltung von sozialen und ökologischen Mindeststandards. Dies zu unterstützen, hätte der Fair-Trade-Stadt Frankenthal gut angestanden, so Schulze. „Auch wenn die Mehrheit unseren Antrag nicht unterstützen wollte, hätte sie der Eilbedürftigkeit zustimmen müssen.“

Kommunalaufsicht: „Gelebte Demokratie“

Dem widerspricht Christof Pause von der Kommunalaufsicht mit Verweis auf die rheinland-pfälzische Gemeindeordnung. In Paragraf 34, Absatz 7 ist dort geregelt, dass der Rat der Dringlichkeit von Themen, die nachträglich auf die Tagesordnung kommen sollen, mit Zweidrittelmehrheit zustimmen muss. Die Entscheidung liege letztlich bei jedem einzelnen Ratsmitglied. Geschehe das nicht, wie im vorliegenden Fall, so sei das „gelebte Demokratie“.