Als bislang vierter Kandidat tritt Immanuel Pustlauck bei der Oberbürgermeisterwahl am 25. Juni an. Der Frankenthaler Kreisverband von Bündnis 90/Grüne kürte den 36-jährigen Elektroingenieur am Freitagabend mit einer Gegenstimme.

Vor 15 Mitgliedern machte der Bewerber bei der Versammlung im Dathenushaus deutlich, dass in den kommenden acht Jahren in der Stadt richtungsweisende Entscheidungen anstünden und führte