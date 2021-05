Als alle technischen Fragen geklärt sind, geht es ganz schnell: Bündnis 90/Die Grünen haben den 62 Jahre alten Mediziner Armin Grau (Altrip) als Direktkandidaten für den Bundestagswahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal nominiert. Dieses Ergebnis der digitalen Mitgliederversammlung am Mittwochabend wird in den kommenden Tagen per Briefwahl formal bestätigt.

Der erfahrene Kommunalpolitiker, derzeit unter anderem Vorstandssprecher der Grünen im Rhein-Pfalz-Kreis und Fraktionschef im Rat der Verbandsgemeinde Rheinauen, hatte keine Mühe, sich gegen seinen 35-jährigen Mitbewerber Immanuel Pustlauck (Frankenthal) durchzusetzen. Grau erhielt 53 der über die digitale Wahlplattform abgegebenen Stimmen, Pustlauck, der in seinem Heimatverband öffentlich bisher kaum in Erscheinung getreten ist, kam auf lediglich zwei Unterstützer.

Grau, Chefarzt der Neurologie am Klinikum Ludwigshafen, nannte in seiner auf acht Minuten begrenzten Bewerbungsrede vor 60 Mitgliedern aus den Kreisverbänden Ludwigshafen, Frankenthal und Rhein-Pfalz-Kreis vier zentrale Punkte, für die er sich im Fall seiner Wahl im Bundestag einsetzen möchte: klimaneutrale Produktion in der Industrie, ökologische Landwirtschaft, soziale Gerechtigkeit und ein stabiles Gesundheitssystem. Ohne Erfolgsaussicht sind die Ambitionen des Vaters von fünf Kindern nicht: Auf der Landesliste der Grünen für die Bundestagswahl im September steht Grau auf Platz vier.

Grau fordert Politikwechsel

Nicht zuletzt deshalb hofft der gebürtige Schwabe auf ein „starkes grünes Ergebnis bei der Richtungswahl“ im Herbst. Deutschland brauche, so seine Überzeugung, einen Politikwechsel, um das von der Corona-Pandemie verstärkte „Auseinanderdriften der Gesellschaft“ zu stoppen. Die mit dem Ausbruch des Virus verbundene Krise und die Tatsache, dass sozial Schwache von ihr stärker betroffen seien als andere Menschen, bestätige seine berufliche Erfahrung: „Armut macht krank, Krankheit macht arm.“

Auf dieser Basis plädierte der 62-Jährige für das von den Grünen favorisierte Konzept einer sogenannten Bürgerversicherung und für eine Reform der Krankenhausfinanzierung. Auf Nachfrage, wie er eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit ambulanten Leistungen sicherstellen wolle, plädierte Gesundheitsexperte Grau für medizinische Versorgungszentren als Alternative zu Klinikstandorten. „Eine Kahlschlagpolitik mit der massenhaften Schließung von Krankenhäusern unterstütze ich definitiv nicht.“

Kampf um Erststimmen

Ein weiterer Punkt auf der Agenda von Armin Grau, der 1984 und damit nur vier Jahre nach deren Gründung auf Bundesebene zu den Grünen stieß: ein Konzept zur Entschuldung von Städten mit hoher Kreditlast wie Ludwigshafen und Frankenthal. Mit Blick auf den bevorstehenden Wahlkampf sagte der in Altrip lebende Neurologe, dass die Partei in der Vergangenheit oft reine Zweitstimmen-Kampagnen gefahren habe. Dieses Mal müssten sich die Grünen auch beim Kampf ums Direktmandat und die dafür entscheidenden Erststimmen „nicht zurückhalten“. Er hoffe unter der Führung von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock auf ein „Jahr des grünen Aufbruchs“.

Graus Herausforderer Immanuel Pustlauck hatte als studierter Elektroingenieur vor allem ein Thema: die Mobilitätswende. Der 35-Jährige sprach im Zusammenhang mit der Bundestagswahl von einer „vorletzten Chance“ für die Grünen speziell und die Politik allgemein, entscheidend Einfluss auf den Klimawandel zu nehmen. Seine Beobachtung: „Wir könnten in vielen Bereichen weiter sein“, sagte er mit Blick auf den „Altmaier-Knick“, die Verlangsamung des Ausbaus der Windkraft unter der Verantwortung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Bestätigung per Briefwahl

Bei der von Tenko Saphira Bauer, Vorstandssprecherin des Ludwigshafener Kreisverbands, geleiteten Konferenz, erreichte Pustlauck nur zwei Stimmen. Alle anderen Teilnehmer votierten für Armin Grau. Ein Grüner mochte sich für keinen der zwei Kandidaten entscheiden. Das Ergebnis wird nun per Briefwahl bestätigt. Gültig ist diese, wenn sich mindestens zehn Prozent der insgesamt rund 280 Mitglieder der drei Kreisverbände beteiligen. Die politische Konkurrenz hat bereits Direktkandidaten nominiert: Für die SPD tritt im Wahlkreis 207 Christian Schreider und für die CDU der aktuelle Inhaber des Direktmandats, Torbjörn Kartes, an.